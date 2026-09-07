Характеристики игрового мини-планшета iQOO Pad Ultra раскрыты надёжным источником
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Характеристики игрового мини-планшета iQOO Pad Ultra раскрыты надёжным источником

Будет мощнее игровых Lenovo Legion Y700 Wuji и nubia REDMAGIC Astra 2.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:20
Характеристики игрового мини-планшета iQOO Pad Ultra раскрыты надёжным источником

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в Weibo ключевые технические характеристики грядущего игрового мини-планшета iQOO Pad Ultra, анонс которого может состояться уже в конце этого месяца.

По словам информатора, iQOO Pad Ultra получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который будет охлаждаться турбиной. Ёмкость аккумулятора составит 9000 мАч. Кроме этого, устройство предложит компактный 8,8-дюймовый OLED-дисплей с узкими рамками и фронтальной камерой по центру. Планшет выйдет в двух расцветках: чёрный (Ender Black) и серебристый (Star Silver).

Напомним, ранее планшет iQOO Pad Ultra показали на «живых» фотографиях.

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