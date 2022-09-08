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Новости

Топовый iPhone 14 Pro медленнее iPhone 13

Вчера состоялась презентация Apple, где показали линейку iPhone 14 Pro, а сегодня уже появились первые тесты. И, как оказалось, новейший процессор A16 на iPhone 14 Pro уступил в многопоточном тесте базовому iPhone 13.

В однопоточном тесте iPhone 14 Pro набрал 1879 баллов, в многопоточном – 4664 балла. Для сравнения, результаты iPhone 13 составили 1728 и 4790 баллов. Причина пока неизвестна.

Geekbench

Отметим, что процессор A16 используется только в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Эту однокристальную систему производит TSMC по нормам в 4 нм, что позволило разместить в ней 16 миллиардов транзисторов. Однако при всём этом многопоточная производительность оказалась ниже. 

Конструктивно A16 представляет собой улучшенную версию A15, которая сконцентрирована на энергоэффективности. Возможно, производительность в этом случае не слишком выросла.

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Источник:
WCCFTech
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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