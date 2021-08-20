Приложение HD Videobox прекратило свою работу

Популярное приложение для бесплатного просмотра фильмов и сериалов HD Videobox прекратило свою работу. Об этом сообщают несколько источников.

На популярном форуме 4PDA о прекращении разработки сообщил модератор темы.

Пост с форума 4PDA

Кроме того, появилось сообщение в Telegram-канале HD VideoBox Chat.

Официальный Telegram-канал HD Videobox полностью очищен, без единого поста. Официальный сайт сервиса getvideocatalog.li не работает.

Большинство пользователей сообщает, что приложение перестало нормально функционировать и выдаёт ошибку «Не удалось получить данные из каталога».

Разработчики никак не комментируют ситуацию и не сообщают причин.