iPhone 14 будет работать дольше

Новый iPhone 14 будет работать ещё дольше по сравнению с iPhone 13. Этого в Apple смогут достигнуть за счёт появления поддержки Wi-Fi 6E и новых модемов 5G. Сообщают отраслевые источники.

Как отмечается, TSMC получила все заказы Apple на радиочастотные (RF) чипы 5G для смартфонов серии ‌iPhone 14‌, ранее их производила Samsung. Ожидается, Apple будет использовать 6-нм модемы Qualcomm Snapdragon X65. Их использование позволит уменьшить физические размеры чипов, их энергопотребление и тепловыделение.

Также это даст возможность уменьшить нагрузку на аккумуляторы смартфонов и продлить работу от них.

Помимо это отметим, что Apple также разрабатывает собственные 5G-модемы для смартфонов, чтобы отказаться от услуг Qualcomm уже в 2023 году.

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