iPhone 13 Pro показали на качественных изображениях

Китайские источники опубликовали финальные рендеры iPhone 13 Pro, которые были в сеть ресурсом LeaksApplePro. Утверждается, что новинка будет именно такой.

Новые «яблочные» смартфоны получат уменьшенную «монобровь» за счёт более компактной фронтальной камеры. Основная же камер получит три модуля по 12 МП более крупного размера, чем ранее. Также камера будет оснащена лазерным дальномером.

Внутри у iPhone 13 Pro должен быть установлен процессор Apple A15, который выполнен по нормам в 5 нанометров. При этом обещан также внешний модем Qualcomm Snapdragon X60 5G.

Из других особенностей отметим LTPO-экран с переменной частотой обновления до 120 Гц производства Samsung. Обещано до 8 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флэш-памяти.

Презентация новинки ожидается в сентябре.

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