iPhone 13 Pro появился на живых фотографиях

Неожиданно в Сети появились фотографии iPhone 13 Pro в двух новых цветах. Изображения выглядят реалистично, но вполне могут оказаться фейком. Верить в достоверность или нет — решать вам.







Смартфоны представлены в двух цветах — фиолетовом и сером. У устройств остались металлические грани, тройная камера, зато отсутствует разъем для зараяда Ligthning. На его месте видны только два магнитных контакта. Возможно, компания уже решила отказаться от обычного Ligthning в пользу магнитной зарядки MagSafe.

Кстати, Apple предупредила пользователей, что линейка iPhone 13 будет дефицитным продуктом.