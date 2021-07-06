iPhone 13 Pro показали на видео — уменьшенная чёлка на месте

По мере приближения анонса iPhone 13, появляется всё больше утечек о нём. На сей раз на YouTube-канала ConceptsiPhone опубликовали видео, где показали iPhone 13 Pro со сканером отпечатков пальцев в боковой кнопке.

В ролике также говорится о появлении дисплея ProMotion с переменной частотой обновления — от 1 до 120 Гц. Хотя пока неясно, будет ли это прерогативой только старших моделей или же всех.

Новые смартфоны получат уменьшенный вырез на экране, а также новую однокристальную систему Apple A15 Bionic, которая производится TSMC с использованием усовершенствованного 5-нм техпроцесса.

Обещан также режим Always-on-display и запись видео в портретном режиме. Помимо этого, «тринадцатые» получат более ёмкие аккумуляторы, чем нынешняя линейка.

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