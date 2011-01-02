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Новости

iPhone 13 приписывают улучшенную камеру и дизайн iPhone 12

Китайские источники опубликовали новые данные относительно iPhone 13. Хотя он должен выйти только в будущем году, но некоторые сведения уже есть.

Утверждается, что «тринадцатая» модель должна получить более качественную камеру. В ней якобы появятся сверхширокоугольные объективы из шести пластиковых линз с диафрагмой F/1,8 и системой автоматической фокусировки. Об этом пишет аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, такие камеры получат модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

  • Iphone 13

Также он отметил, что в будущем году выйдут четыре модели смартфонов: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. По габаритам они будут соответствует нынешним версиям. Также все они получат сходный дизайн.

О спецификациях iPhone 13 пока что не сообщается.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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