iPhone 13 mini будет последним компактным смартфоном

Редактор FrontPageTech Джон Проссер, известный по многочисленным «сливам» данных, сообщил, что в линейке iPhone 14 не будет модели mini. По данным из китайской цепочки поставок, вне зависимости от результатов продаж iPhone 13 mini станет последним компактным флагманом Apple.

Как ожидается, новая линейка получит только два варианта размеров экрана: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Первая и третья модели получат экраны порядка 6,1 дюйма, вторая и четвёртая — около 6,7 дюйма.

При этом напомним, что топовые модели могут получить вырез на экране вместо чёлки. Помимо этого, ранние утечки указывают, что только базовая модель получит двойную основную камеру. Все остальные версии оснастят тройной.

Помимо этого, говорится о новом процессоре A16 Bionic. Другие спецификации не уточняются.