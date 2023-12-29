TP-Link выпустил трёхдиапазонный маршрутизатор с Wi-Fi 7 и 10-гигабитными портами

TP-Link представил беспроводный маршрутизатор TL-7TR13090 Turbo для китайского рынка. Роутер обладает передовыми характеристиками, включая поддержку технологии Wi-Fi 7, что обещает улучшенные возможности для пользователей.

Самое значительное достоинство нового устройства — его высокая скорость передачи данных. Суммарная скорость в трёх диапазонах достигает 13 000 Мбит/с: 1376 Мбит/с на 2,4 ГГц и по 5765 Мбит/с на два независимых сигнала 5 ГГц.

За производительностью стоит четырёхъядерный процессор Cortex-A73 с частотой 2,2 ГГц и интегрированный Wi-Fi чип Qualcomm. Восемь всенаправленных антенн обеспечивают эффективное распространение сигнала.

Этот маршрутизатор также обладает портами для подключения: два порта на 10 Гбит/с с возможностью агрегации до 20 Гбит/с и четыре порта на 2,5 Гбит/с с агрегацией до 5 Гбит/с. Есть также порт USB 3.0, который позволяет подключить жёсткий диск и создать сетевое хранилище.

Среди функций TL-7TR13090 Turbo — возможность объединения нескольких роутеров в mesh-сеть, защита WPA3, управление через приложение, а также поддержка технологий MLO для снижения задержки и MRU для уменьшения помех.

В Китае новинка доступна по цене 2299 юаней (~29 400 рублей). В настоящее время идет предварительный заказ со скидкой 100 юаней (~1200 рублей).