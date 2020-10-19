iPhone 12 с двумя SIM-картами не будут поддерживать 5G

Одной из главных «фишек» iPhone 12 стала поддержка 5G-сетей. Однако, похоже, есть нюанс. Как оказалось, версии смартфонов с двумя SIM-картами будут работать только в 4G. Для перехода на пятое поколение придётся отключать одну из карт.

Отметим, что двухсимочные модели с двумя физическим картами есть официально только в Китае и некоторых других странах. В остальном мире это версии SIM + eSIM, но к ним применяются те же ограничения.

Эти данные проистекают из документа, опубликованного на форуме Reddit. При этом уточняется, что компания добавит поддержку одновременной работы двух SIM-карт и 5G до конца года. Это будет реализовано программным патчем. В Купертино пока не комментируют ситуацию.

При этом в России пока о 5G говорить рано, так что актуальность проблемы для нашей страны под большим вопросов.