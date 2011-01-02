iPhone 12 получит новый Face ID, улучшенный зум и ёмкий аккумулятор

Вчера инсайдер под ником PineLeaks опубликовал новую информации о модификациях iPhone 12. По его словам, вся важная информация уже давно известна, но некоторые детали до сих пор появляются. Согласно утечке, Apple запустит новый алгоритм распознавания, который ускорит работу Face ID.

Компактный iPhone 12 mini получит менее широкую «чёлки» благодаря более плотного размещения компонентов внутри модуля, однако её высота будет увеличена.

Кроме того, новая утечка предполагает, что все модели iPhone 12 будут оснащены улучшенным цифровым зумом. Apple добьется этого за счет усовершенствования программного обеспечения. Также у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будет намного лучше оптический зум.

Что касается батареи, инсайдер считает, что для моделей Pro срок службы батареи увеличится как минимум на час. Батарея всех новых iPhone будет как минимум на 10% больше по размеру. Однако обычный аккумулятор в iPhone 12 (5,4-дюймовой модели) будет работать хуже, чем iPhone 11. Это с учетом включения 5G и других функций.

Все четыре модели iPhone 12 будут поддерживать 5G, однако только модели для США смогут работать на миллиметровых волнах. Кроме того, ни у одного из этих смартфонов в комплектации не будет наушников и зарядных устройств. Все модели получат дисплей Super Retina XDR с новой технологией Ceramic Shield Front Cover. Экран будет иметь керамическую подложку из стекла, которая увеличивает твердость и устойчивость к падению.

Что касается модулей для фото, то в iPhone 12 Mini (5,4 дюйма) и в iPhone 12 (6,1 дюйма) будет использоваться двойная камера. Также в них будут поддерживаться Deep Fusion и ночной режим.

В Pro-серии будет использоваться тройная камера (широкоугольную, сверхширокоугольную, телефото) + LiDAR. Самая большая разница между iPhone 12 Pro Max и 12 Pro в том, что у первого сенсор гораздо больше.

Презентация iPhone 12 состоится уже завтра. Все предполагаемые цены были опубликованы у нас ранее.