iPhone 12 показали на новых рендерах

Зарубежный ресурс Letsgodigital продемонстрировал новые рендеры iPhone 12 на основе последних слухах и утечках. Также дизайнер создал видео для более наглядной демонстрации.

На изображениях красуется iPhone 12 с 5,4-дюймовым OLED-дисплеем. По последней информации именно он станет преемником iPhone 11. Более старшие модели в лице iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат 6,1 и 6,7-дюймовый дисплей соответственно.

Кроме того, если слухи подтвердятся, то Apple использует во всей линейке новых смартфонов OLED дисплеи, а не только в более дорогих моделях, как это сейчас реализовано во флагманских iPhone 11. Достаточно взглянуть на iPhone 11, который оснащается IPS-матрицей, когда iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max имеют OLED экраны.

Анонс линейки iPhone 12 ожидается осенью текущего года.