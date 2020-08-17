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Новости

Появились фото линейки iPhone 12 в чехлах

В Сети появились новые изображения iPhone 12, на этот раз их опубликовал производитель чехлов. На снимках видна только задняя панель смартфонов, поэтому информация с уменьшением «челки» у двенадцатой линейки все ещё остаётся под большим вопросом.

На фотографиях макеты будущих флагманов, созданные по точным чертежам для производства чехлов. Подобное происходит каждый год: магазины чехлов готовятся к анонсу и выставляют аксессуары для новинок раньше их официального выхода.

  • Iphone 12 8
  • Iphone 12 7
  • Iphone 12 6
  • Iphone 12 5
  • Iphone 12 4
  • Iphone 12 3
  • Iphone 12 2
  • Iphone 12 1
  • Iphone 12

Ожидается, что Apple в сентябре-октябре покажет одну модель с 5,4-дюймовым, две с 6,1-дюймовым и одну версию iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экранами. Точная дата презентации пока ещё не объявлена.

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