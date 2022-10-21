iPad Pro с M2 могут получить упрощённую macOS

Уже много лет ходят слухи, что Apple может перевести планшеты iPad Pro на macOS. И, похоже, это станет реальностью.

Как заявил инсайдер Маджин Бу, новые iPad Pro на процессорах M2 могут получить упрощённую версию macOS. Она фигурирует под кодовым названием Mendocino. При этом пока неясно, что именно будут упрощать, ведь технически iPad Pro и MacBook на процессорах M2 мало отличаются друг от друга. Разница состоит только в наличии сенсорного дисплея и камер у планшета.

Маджин Бу уточнил, что сейчас говорит о пользовательском интерфейсе macOS, который на 25% больше, чем у ноутбуков. При этом приложения будут те же, что и для iPad. Учитывая, что ранее на macOS уже добавили поддержку мобильных приложений, скорее всего компания хочет объединить всё в один «комбайн».

Пока сложно сказать, будет ли на самом деле создана такая система, поскольку Apple вложила много сил в macOS. Возможно, таким образом компания хочет упразднить известные системы Hackintosh, когда пользователи ставят macOS на сторонние ПК и ноутбуки.

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