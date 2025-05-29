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Прозрачный намёк на Nothing: realme Neo 7 Turbo получил 7200 мАч, 144 Гц и ценник до 30 тыс. рублей

Флагманская начинка, дизайн в духе Nothing и цена от 21 800 ₽.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 18:11

Компания realme анонсировала смартфон Neo 7 Turbo — устройство с характеристиками уровня флагмана и ценой среднего сегмента. Главное визуальное отличие — полупрозрачный корпус, явно вдохновлённый дизайном смартфонов Nothing.

Что внутри

  • Дисплей: 6,78″, OLED, 2800×1280, 144 Гц, HDR10+, до 1800 нит яркости
  • Процессор: 10-ядерный Dimensity 9400e, до 3,4 ГГц
  • Память: до 16 ГБ LPDDR5X + до 512 ГБ UFS 4.0
  • Камеры:
     • 50 Мп Sony IMX882 (OIS)
     • 8 Мп ультраширик (OV08D10)
     • 16 Мп фронтальная (IMX480)
  • Батарея: 7200 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
  • Связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC
  • ОС: Android 15 с оболочкой realme 6.0
  • Габариты: 162,4×76,1×8,6 мм, 205 г, защита IP69

Цена и доступность

  • от 1999 юаней (~21 800 ₽) за базовую конфигурацию
  • до 2699 юаней (~29 500 ₽) за топовую

Продажи в Китае начнутся 31 мая.

Ранее в России была представлена серия realme 14.

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Источник:
The GEEK, Weibo
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