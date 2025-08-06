Genshin Impact перестанет работать на некоторых смартфонах и PlayStation 4

Компания miHoYo объявила о повышении минимальных системных требований Genshin Impact. Из-за этого игра перестанет работать на PlayStation 4 и некоторых смартфонах.

В новых требованиях указано, что игра может работать нестабильно на смартфонах с видеоядром PowerVR. Чаще всего оно встречается в бюджетном сегменте, но также будет в чипах Tensor G5 для Google Pixel 10.

Что касается PlayStation 4, то прекращение поддержки Genshin Impact будет поэтапным:

10 сентября 2025 года — игра будет удалена из магазина PS Store;

25 февраля 2026 года — игрокам отключат возможность совершать любые платежи и покупки;

8 апреля 2026 года — доступ к игре на консоли будет закрыт навсегда.

Новые системные требования Genshin Impact

Платформа Минимальные требования Рекомендуемые требования Android ARM v8a 64-bit;

Не графический процессор архитектуры PowerVR;

Процессор: Snapdragon 660 (Adreno 610) или Helio G88 (Mali-G52) и выше;

ОЗУ: 4 ГБ и выше;

ОС: Android 10.0 и выше. Процессор: Snapdragon 855, MediaTek Dimensity 1000, Kirin 980 и выше;

ОЗУ: 6 ГБ и выше;

ОС: Android 12.0 и выше. iOS Устройства: iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad mini (5-го поколения), iPad Air (3-го поколения) или iPad (8-го поколения) и новее;

Процессор: Apple A11 и новее (для iPhone), или A12 и новее (для iPad);

ОЗУ: 3 ГБ и выше;

ОС: iOS 13.0 и новее (для поддержки Bluetooth-контроллера необходима версия iOS 14 и новее) Устройства: iPhone 12 или iPad (9-го поколения) или выше; Процессор: Apple A13 и новее;

ОЗУ: 4 ГБ и выше;

ОС: iOS 13.0 и новее (для поддержки Bluetooth-контроллера необходима версия iOS 14 и новее) ПК ОС: Windows 10 64-bit;

Процессор: Intel Core i5 (6-е поколение), AMD Ryzen или аналогичный;

ОЗУ: 8 ГБ

Дискретная видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1050 или аналогичная; Встроенная видеокарта: Intel Iris Xe или аналогичная;

DirectX 11 ОС: Windows 10 64-bit или Windows 11 64-bit;

Процессор: Intel Core i7 (7-е поколение), AMD Ryzen 5000 или новее;

Оперативная память: 16 ГБ; Дискретная видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ и выше;

DirectX 11



