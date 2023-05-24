Дизайнер показал концепт будущей iOS 17

Дизайнер Николас Гиго создал видеоролик будущей iOS 17, основываясь на последних утечках и текстовых описаниях инсайдеров. На видео можно увидеть ряд значительных изменений, включая переработку «Центра управления». Многие кнопки в этом разделе изменили свое содержание и внешний вид, став более интуитивно понятными для пользователей.

Заметным нововведением является возможность изменять любые кнопки в «шторке» управления, а не только ограничиваться тремя нижними рядами, как это реализовано в текущей версии. Кнопка редактирования была логично перемещена внутрь самого «Центра управления».

В концепте Николас также продемонстрировал заменяемые кнопки быстрого доступа на экране блокировки, а также внедрение новых шрифтов для часов. Еще одной интересной функцией является возможность просмотра текстов песен в виджете.

Новый концепт iOS 17 предлагает и множество других улучшений и инноваций, которые могут стать реальностью в будущих обновлениях операционной системы от Apple.