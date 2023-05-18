iOS 17 сможет клонировать голос владельца iPhone для озвучивания текста

Несколько дней назад Apple анонсировала новые функции, которые появятся в iOS 17 для людей с ограниченными возможностями. Одной из самых интересных новых возможностей операционной системы станет Personal Voice — функция имитации голоса владельца iPhone.

Опция будет доступна только на английском языке и будет использовать машинное обучение, которое происходит прямо на самом устройстве, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность пользователей.

iPhone будет записывать голос владельца в течение 15 минут, позволяя им озвучивать текстовые подсказки. Кроме того, функция Live Speech позволит владельцам озвучивать набранный текст своим собственным голосом во время разговоров и звонков.

Эти новые функции разработаны для людей, которые могут столкнуться с риском потери своей речевой способности. Они призваны помочь таким людям в поддержании коммуникации и обеспечении возможности выражать свои мысли и идеи.