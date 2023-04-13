iOS 17 получит интерактивные виджеты

Apple добавит в будущую iOS 17 интерактивные виджеты, пишет инсайдер с ником 941.

Если верить предоставленной информации, то компания сейчас тестирует функционал iOS 17. Например, новые виджеты будут поддерживать кнопки, ползунки и прочие элементы управления.

Среди других изменений заявляется более точная настройка Always-on Display, фильтры для режима Фокусирования, новые опции для уведомлений, обновленный дизайн приложения «Здоровье», а также увеличение Dynamic Island.

Ожидается, что iOS 17 будет представлена на ежегодной конференции для разработчиков Apple WWDC 2023, которая начнется 5 июня.