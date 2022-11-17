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iOS 16.2 исправляет глюк с анимацией в iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro

В новой бета-версии iOS 16.2 некоторые владельцы iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro сообщили, что Apple исправила давний глюк, которые заметно тормозил анимацию в устройствах.

Также известно, что пользователи сталкивались с проблемой запаздывания или поломки анимации на частоте 120 Гц.

Ранее стало известно, что в iOS 16.2 появился переключатель Always-on display, который в точности повторяет функционал Android.

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Источник:
Macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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