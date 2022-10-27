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iOS 16.1 отключает Wi-Fi на некоторых iPhone

Недавно выпущенное обновление iOS 16.1 принесло не только анимацию в пиктограмме аккумулятора и возможность удалить приложение Wallet, но также и некоторые проблемы. Как сообщают пользователи на форуме поддержки Apple, в некоторых случаях это обновление произвольно выключает Wi-Fi.

Подобное чаще всего заметно, если долго не пользоваться смартфоном. При этом сброс настроек сети не помогает, а компания пока хранит молчание.

Скорее всего, в скором времени в Купертино выпустят обновление, но пока неизвестно, когда это произойдёт. Вероятно, сейчас компания собирает данные.

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Источник:
MacRumors
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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