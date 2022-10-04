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Apple выпустила iOS 16.1 beta 4

Компания Apple выпустила обновление iOS 16.1 beta 4 для разработчиков. Как это и бывает, апдейт исправляет ошибки прошлых версий и повышает стабильность работы ОС. О каких-либо изменениях не сообщается.

Однако стало известно, что теперь вырез Dynamic Island в iPhone 14 Pro отображается ореолом на тёмной фоне. Также исчез тумблер адаптивной прозрачности для старых AirPods Pro.

Вес обновления составляет около 700 Мб. Загрузить iOS 16.1 beta 4 можно из Настройки > Основные > Обновление ПО.

Как установить бета-версию iOS 16 и получить профиль разработчика, можете почитать в отдельном материале.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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