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Новости

Отображение заряда батареи в процентах появится на iPhone XR, iPhone 11 и iPhone mini

Буквально вчера мы писали о том, что Apple лишила опции iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini, которая позволяет отображать заряд аккумулятора в процентах. Для этого купертиновцы даже выпустили документ на сайте поддержки, в котором подчеркнули, что отображение заряда аккумулятора в процентах недоступно на вышеперечисленных моделях.

Но Apple в своё стиле и уже с выходом iOS 16.1 несправедливость для владельцев «изганнных» смартфонов может измениться. Уже сейчас пользователи с установленной iOS 16.1 beta 1 подтвердили, что нововведение стало доступно на вышеперечисленных устройствах.

Поэтому если вы владелец такого смартфона, стоит только подождать официального релиза iOS 16.1. Но если хочется опробовать на себе бета-версию, то воспользуйтесь нашей инструкцией.

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Источник:
MacRumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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