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Новости

Какие модели iPhone не получили заряд батареи в процентах на iOS 16

Компания Apple подтвердила, что не все актуальные смартфоны iPhone получат возможность отображать уровень заряда батареи в процентах. Как оказалось, в числе «изгоев» четыре модели.

Функция отображения процентов заряда появилась в iOS 16, однако, как сообщается, она будет недоступна в следующих моделях:

  • iPhone XR;
  • iPhone 11;
  • iPhone 12 mini;
  • iPhone 13 mini.

Причина пока не указывается, так что можно лишь гадать, почему эти модели оказались «за бортом».

На других устройствах эту функцию можно включить в разделе Настройки > Аккумулятор и активировать опцию «Заряд в процентах». Отметим, что ранее эту функцию многие ругали за то, что цифры занимают почти весь размер пиктограммы аккумулятора, и потому кажется, что он постоянно заряжен.

При этом для владельцев iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini можно вывести на экран блокировки штатный виджет, который показывает уровень заряда в виде круговой диаграммы.

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Источник:
MacRumors, The GEEK
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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