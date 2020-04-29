iOS 13.5 научили распознавать маску на лице
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

iOS 13.5 научили распознавать маску на лице

Apple научила iOS 13.5 beta 3 распознавать пользователя с маской на лице и сразу предлагать ввести цифровой пароль. Когда на лице маска отсутствует, то Face ID работает в штатном режиме.

В новой iOS 13.5 распознание активируется сразу после установки обновления. Многим пользователям уже удалось протестировать изменения в Face ID и они остались довольны.

Напомним, что Face ID отказывался работать если пользователь находился в маске. После исчерпания попыток разблокировки по лицу, iOS предлагала ввести цифровой пароль. Однако был найден способ заставить iPhone работать в маске, но решение оказалось весьма спорным и плохо реализуемым.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
-

Комментарии

Лучшее за день

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить