iOS 13.5 научили распознавать маску на лице

Apple научила iOS 13.5 beta 3 распознавать пользователя с маской на лице и сразу предлагать ввести цифровой пароль. Когда на лице маска отсутствует, то Face ID работает в штатном режиме.
В новой iOS 13.5 распознание активируется сразу после установки обновления. Многим пользователям уже удалось протестировать изменения в Face ID и они остались довольны.
Напомним, что Face ID отказывался работать если пользователь находился в маске. После исчерпания попыток разблокировки по лицу, iOS предлагала ввести цифровой пароль. Однако был найден способ заставить iPhone работать в маске, но решение оказалось весьма спорным и плохо реализуемым.
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