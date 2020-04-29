iOS 13.5 научили распознавать маску на лице

Apple научила iOS 13.5 beta 3 распознавать пользователя с маской на лице и сразу предлагать ввести цифровой пароль. Когда на лице маска отсутствует, то Face ID работает в штатном режиме.

В новой iOS 13.5 распознание активируется сразу после установки обновления. Многим пользователям уже удалось протестировать изменения в Face ID и они остались довольны.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

Напомним, что Face ID отказывался работать если пользователь находился в маске. После исчерпания попыток разблокировки по лицу, iOS предлагала ввести цифровой пароль. Однако был найден способ заставить iPhone работать в маске, но решение оказалось весьма спорным и плохо реализуемым.