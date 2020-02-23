Face ID научили распознавать лицо владельца в медицинской маске

Сейчас всем рекомендуется носить маски, особенно медработникам, которые работают каждый день с больными людьми. Как оказалось, система распознавания лица Face ID на iPhone не работает в данной ситуации, а ведь многие медработники пользуются техникой американской компании.

Способ использовать Face ID с маской обнаружили сотрудники лаборатории Xuanwu Lab. Для настойки достаточно сбросить Face ID, сложить маску пополам, закрепить на одном ухе и закрыть ею половину лица. Если система сообщит, что лица не видно, то нужно немедленно отодвинуть маску. После всех действий нужно выполнить два сканировать лица с маской, сложенной одним и тем же способом.

Если первый вариант не сработал, то есть другой. Нужно сложить маску и поместить её на другую половину лица, а после произвести два сканирования.

Отмечается, что Face ID запомнит способ разблокировки только с одной маской, поэтому при её смене на другую, допустим цвета, придется проводить манипуляции заново. Однако метод может сильно повлиять на безопасность данных.

Сама Apple в таких случаях рекомендует использовать стандартный PIN-код.