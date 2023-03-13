Интернет-сервисы обяжут напоминать пользователям об оплате подписок

Госдума РФ готовит законопроект, который обязывает интернет-сервисы, включая онлайн-кинотеатры и музыкальные стриминги, уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку.

Как отмечается, до конца июля 2023 года законопроект будет внесен в Госдуму. Разработка началась в 2022 году.

По новому законопроекту, информация о подписке и ссылка на пользовательское соглашение должны быть представлены в уведомлении и письме, которые будут отправлены пользователям. В уведомлении не будет кнопки отписки, которая была рассматриваема ранее.

По словам источника из крупной IT-компании, пользователи в среднем оплачивают подписку на аудиовизуальные сервисы примерно пять месяцев. Он отметил, что ежемесячное напоминание о продлении подписки может привести к увеличению числа отказов пользователей на 15-20%.

Этот законопроект нацелен на обеспечение более прозрачной информации для пользователей и улучшение их опыта использования интернет-сервисов.