Internet Explorer уходит в историю: Microsoft прекращает поддержку браузера

Microsoft официально объявила о прекращении поддержки браузер Internet Explorer 11 в своих офисных приложениях и других онлайн-сервисах. Поддержка перестанет действовать с 17 августа 2021 года.

Корпорация уже постепенно закрывает поддержку своего старого браузера, которые до сих пор идёт по умолчанию с Windows 10, а всё из-за того, что многие корпоративные программы сделаны под него. Однако проблему должен решить новый браузер Edge с функцией обратной совместимости со старыми версиями Internet Explorer.

Edge вышел в 2015 году и позиционировался, как замена устаревшего Internet Explorer, который множество раз становился объектом для троллинга и имел плохую репутацию у пользователей. Изначально Edge работал на собственном движке Microsoft, однако в 2020 году он полностью перешёл на движок Chromium.

Кроме поддержки Internet Explorer, компания перестанет поддерживать старые версии Edge, а актуальным браузером будет считаться только Edge на Chromium.