YouTube, Google Drive и другие сайты не будут открываться в Internet Explorer

Microsoft сообщает, что скоро начнёт принудительно переводить пользователей Internet Explorer на новый браузер Microsoft Edge на основе движка Chromium. Это будет выражаться в том, что Google Drive, YouTube, Microsoft Teams, ESPN и более тысячи других сайтов перестанут открываться в старом браузере.

По данным компании, дизайн многих современных веб-сайтов несовместим с Internet Explorer. Из-за этого сайты будут переадресовывать пользователей на страницу загрузки Edge.

Этот переход начнётся с версии 87, которая выйдет в ноябре. Система будет предлагать переход на новый браузер, также будет предлагаться перенос данных — избранное, пароли, поисковые системы, открытые вкладки, и так далее.

Таким образом, старый браузйер скоро окажется не у дел. Впрочем, в Edge есть встроенная версия Internet Explorer 11, так что проблем с этим не возникнет.