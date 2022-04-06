Intel приостановила все деловые операции в России

Компания Intel объявила о немедленной остановке всех деловых операций в России. При попытке зайти на российскую версию сайта появляется заглушка.

Intel отметила, что занимается поддержкой всех своих сотрудников, в том числе 1200 сотрудников в России. Также были внедрены меры по обеспечению непрерывности бизнес-процессов.

В России у компании Intel открыты офисы в Москве и Нижнем Новгороде. Кроме того, действуют центр по разработке ПО, отделы маркетинга и развития бизнеса. Как и что сейчас будут делать данные подразделения, в Intel не объяснили.

С марта 2022 года Intel прекратила поставки продукции в Россию и Беларусь.

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