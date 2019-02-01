Intel прекратит выпуск процессоров Skylake-X Refresh для сокета LGA2066

Intel уберёт из своего ассортимента процессоры серии Skylake-X Refresh для сокета LGA2066. Полностью производство процессоров прекратится с 22 января 2021 года и компания больше не будет принимать заказы на такие CPU, а также оформлять на них возврат. Последняя поставка процессоров запланирована на 9 июля 2021 года.

Серию Core 9000X заменила новая линейка Core 10000X (Cascade Lake-X), которая была представлена в октябре 2019 года. Архитектура CPU особых изменений не претерпела, но стала гораздо дешевле.