Intel показала новые процессоры 11-го поколения для настольных ПК

Компания Intel показала-таки все процессоры линейки Rocket Lake-S для ПК. Это 11-е поколение чипов на базе архитектуры Cypress Cove.

Самым мощным решением стал восьмиядерный Intel Core i9-11900K, который получил до 16 потоков инструкций, частоту до 5,3 ГГц на одно ядро, поддержкой ОЗУ DDR до 3200 МГц и до 20 каналов PCIe 4.0. Как утверждается, этот чип на 8-14% мощнее в играх, чем 10-ядерный i9-10900K. При это он дороже предшественника на $50.

Помимо этого, в новых чипах вырос показатель операций на такт (IPC), а также другие характеристики. Цены варьируются от $157 до $539. При этом важно, что новые чипы совместимы с материнскими платами на чипсетах 400 и 500 серий. Так что менять плату в некоторых случаях не придётся.

Компания утверждает, что Intel Core 11-го поколения Rocket Lake-S превосходят в играх не только i9-10900K, но и Ryzen 9 5900X.