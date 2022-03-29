Intel анонсировала самый быстрый процессор Core i9-12900KS с частотой 5,5 ГГц

Компания Intel полноценно анонсировала свой мощный процессор Core i9-12900KS. Производитель называет его самым быстрым CPU для настольных ПК.

Core i9-12900KS, действительно, впечатляющая новинка. У него 16 ядер: 8 из которых больших с частотами 3,4–5,5 ГГц и 8 малых с частотами 2,5–4,0 ГГц. Процессор получил 44 МБ кеш-памяти (L2+L3) и GPU UHD 770.

Базовая мощность составляет 150 Вт, есть интегрированный видеочип Intel UHD Graphics 770. Также устройство поддерживает Adaptive Boost — технологию для повышения игровой производительности.

Intel Core i9-12900KS поступит в продажу 5 апреля за $739— он станет самым дорогим в своем сегменте. Но, по заявлению производителя, он и самый быстрый.

Когда процессор доедет до России неизвестно.

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