Instagram запустил в России стикеры для ресторанов
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Instagram запустил в России стикеры для ресторанов

Instagram запустил новую функцию для заказов еды прямо из приложения соцсети, а также специальный стикер для сторис.

При нажатии на кнопку в профиле или стикер в сторисе, пользователь перейдёт на сайт партнёра по доставке и сможет оформить заказ. Например, может быть переадресация на Яндекс.Еда или Delivery Club. Кроме того, пользователи могут делать репосты компаний со встроенными стикерами.

  • Instagram New

Уже сегодня все рестораны и бизнес в России могут добавить новую кнопку действия для заказа в обновленном приложении или опубликовать сторис со стикером “Закажи еду от”.

представитель Instagram

Функционал должен поддержать малый и ресторанный бизнес, которые используют Instagram для продвижения услуг.

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