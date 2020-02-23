Instagram запустил в России стикеры для ресторанов

Instagram запустил новую функцию для заказов еды прямо из приложения соцсети, а также специальный стикер для сторис.

При нажатии на кнопку в профиле или стикер в сторисе, пользователь перейдёт на сайт партнёра по доставке и сможет оформить заказ. Например, может быть переадресация на Яндекс.Еда или Delivery Club. Кроме того, пользователи могут делать репосты компаний со встроенными стикерами.

Уже сегодня все рестораны и бизнес в России могут добавить новую кнопку действия для заказа в обновленном приложении или опубликовать сторис со стикером “Закажи еду от”. представитель Instagram

Функционал должен поддержать малый и ресторанный бизнес, которые используют Instagram для продвижения услуг.