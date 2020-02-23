Instagram выпустил мессенджер для компьютеров

В мобильном приложении Instagram пользователи активно используют Direct, а вот в обычной веб-версии такой роскоши нет. Но в этот раз возможность вести переписку с компьютера появилась для пользователей Windows в отдельном приложении для ПК.

В данном приложении была возможность загрузки фотографий, но теперь она исчезла, но появились переписки.

Ранее соцсеть тестировала отдельный мессенджер под названием Direct, но в 2019 проект был закрыт. Сейчас для сообщений у Instagram есть отдельное приложение под названием Trends, которое позволяет вести переписку только со своим кругом друзей.