Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Инсайдеры раскрыли дизайн Samsung Galaxy S21

Компания Samsung готовится к выпуску нового флагмана Galaxy S21 или Galaxy S30 (точное название пока под вопросом). Уже сейчас два авторитетных инсайдера Onleaks и xleaks7 практически одновременно, опубликовали первые рендеры грядущих новинок. А значит, есть огромная вероятность того, что именно такой дизайн получат будущие модели.

  • Samsung Galaxy S21 7
  • Samsung Galaxy S21 6
  • Samsung Galaxy S21 5
  • Samsung Galaxy S21 4
  • Samsung Galaxy S21 3
  • Samsung Galaxy S21 2
Рендер Galaxy S21

Главным отличием Galaxy S21 станет камера, которая будет аккуратно встроена в боковую часть смартфона и сливаться с корпусом. Соответственно, топовая модель получит огромный модуль для фото и видео. Спереди расположится плоский 6,2-дюймовый дисплей, а значит у экрана не будет никаких боковых изгибов.

  • Samsung Galaxy S21 Ultra 4
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 3
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 2
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 1
Рендер Galaxy S21 Ultra

По предварительным данным, Samsung может изменить график выпуска флагманских новинок. Именно поэтому новую серию Galaxy S21 могут представить до конца 2020 года. Достаточно вспомнит неожиданный выпуск недавних Galaxy S20 FE.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
Twitter
Теги: 

Комментарии

Inline Feedbacks
View all comments

По теме

Galaxy S20 FE поступил в продажу в России

Samsung покажет 5 новых устройств 5 августа

Планшет Samsung Galaxy Tab A7 вышел в России

В России начались продажи премиальных титановых часов Galaxy Watch3

Samsung представила для России новые 8К телевизоры

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить