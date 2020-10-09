Инсайдеры раскрыли дизайн Samsung Galaxy S21

Компания Samsung готовится к выпуску нового флагмана Galaxy S21 или Galaxy S30 (точное название пока под вопросом). Уже сейчас два авторитетных инсайдера Onleaks и xleaks7 практически одновременно, опубликовали первые рендеры грядущих новинок. А значит, есть огромная вероятность того, что именно такой дизайн получат будущие модели.











Рендер Galaxy S21

Главным отличием Galaxy S21 станет камера, которая будет аккуратно встроена в боковую часть смартфона и сливаться с корпусом. Соответственно, топовая модель получит огромный модуль для фото и видео. Спереди расположится плоский 6,2-дюймовый дисплей, а значит у экрана не будет никаких боковых изгибов.







Рендер Galaxy S21 Ultra

По предварительным данным, Samsung может изменить график выпуска флагманских новинок. Именно поэтому новую серию Galaxy S21 могут представить до конца 2020 года. Достаточно вспомнит неожиданный выпуск недавних Galaxy S20 FE.