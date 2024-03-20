Инсайдеры назвали вероятную дату выхода GTA VI

Релиз долгожданной Grand Theft Auto VI состоится в начале 2025 года, сообщают сразу несколько источников.

Инсайдер под псевдонимом JarlOfRivia предполагает, что игра появится в первом квартале 2025 года, вероятнее всего, в январе или феврале. Он ранее точно описал детали первого трейлера GTA VI до его официального дебюта.

Другой источник, известный как Nuro, указывает на конкретную дату релиза — 18 февраля 2025 года. До этого он верно предсказал время публикации первого трейлера новой части игры.

Авторитетный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер также высказал предположение о том, что новая часть популярной серии криминальных экшенов может выйти в начале 2025 года.