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Инсайдер: Redmi K70 Ultra получит флагманский процессор, батарею на 5500 мАч и 24 ОЗУ

В ноябре в Китае анонсировали новейшие флагманские модели Redmi K70 и Redmi K70 Pro, а также доступный Redmi K70E. Сейчас компания Xiaomi готовит еще одну версию – Redmi K70 Ultra.

Инсайдер Wisdom Pikachu раскрыл детали о будущем смартфоне. По его данным, устройство будет оснащено аккумулятором увеличенной емкости 5500 мАч. Ранее ожидалось, что размер батареи составит 5000 мАч.

Кроме того, Redmi K70 Ultra получит OLED-экран с разрешением 1,5К и максимальной яркостью 5000 кд/м², флагманский процессор MediaTek Dimensity 9300, до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти в максимальной комплектации.

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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