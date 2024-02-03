Инсайдер: Redmi K70 Ultra получит флагманский процессор, батарею на 5500 мАч и 24 ОЗУ

В ноябре в Китае анонсировали новейшие флагманские модели Redmi K70 и Redmi K70 Pro, а также доступный Redmi K70E. Сейчас компания Xiaomi готовит еще одну версию – Redmi K70 Ultra.

Инсайдер Wisdom Pikachu раскрыл детали о будущем смартфоне. По его данным, устройство будет оснащено аккумулятором увеличенной емкости 5500 мАч. Ранее ожидалось, что размер батареи составит 5000 мАч.

Кроме того, Redmi K70 Ultra получит OLED-экран с разрешением 1,5К и максимальной яркостью 5000 кд/м², флагманский процессор MediaTek Dimensity 9300, до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти в максимальной комплектации.