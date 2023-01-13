iPhone 16 Pro получит 2 ТБ памяти, USB-C и камеру 48 Мп

Инсайдер под ником LeaksApplePro рассказал новые подробности о будущем смартфоне iPhone 16 Pro, который выйдет в следующем году. Сообщается, что эта модель не лишится портов, вместо этого у неё будет USB-C, который появится в iPhone 15 Pro.

Помимо этого, новинка получит минимум 256 ГБ памяти, а максимум составит 2 ТБ. Также инсайдер заявил, что компания не собирается увеличивать цены по сравнению с iPhone 14 Pro.

Также сообщается, что у новинки будет 48-мегапиксельная камера, хотя программная часть может и улучшиться. Само собой, к релизу эта информация может измениться, ведь до выхода ещё много времени.

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