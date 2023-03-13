Инсайдер раскрыл подробные характеристики Poco F5 Pro

Популярный инсайдер Йогеш Брар раскрыл все характеристики смартфона Poco F5 Pro.

Флагман доступного сегмента получит 6,67-дюймовый OLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор на 5500 мАч + поддержку 67-ваттной зарядки. Основная камера тройная: 64, 8 и 2 Мп. У фронтальной камеры 16 Мп.

Также Poco F5 Pro оснастят стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Объем оперативной памяти будет варьироваться от 8 до 12 Гб, встроенной — 256 ГБ. Новинка будет работать под управлением Android 13 с оболочкой MIUI 14.