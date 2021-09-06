Инсайдер показал рендеры iPhone 13 Pro в новых цветах

Дизайнер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал новые изображения iPhone 13 Pro в двух цветах — бронзовом и синем. При этом отмечается, что это рендеры, а не реальные фото. Однако выглядят они почти также.

Помимо этого, ранее у сети появились данные о том, что новинка будет доступна в матовом чёрном цвете, который напоминает окраску iPhone 7 Plus. Это позволит решить одну из главных проблем глянцевых корпусов iPhone — насколько хорошо они собирают отпечатка пальцев.

Также ожидается, что iPhone 13 будет доступен в цветах Sunset Gold и Rose Gold. Возможно, в будущем появятся и другие цвета, как было с фиолетовым вариантом iPhone 12.

Новинкам приписывают уменьшенную чёлку, однокристальную систему Apple A15 Bionic, 1 ТБ постоянной памяти в максимальной конфигурации, более ёмкие аккумуляторы, усиленные магниты MagSafe, микрофоны с технологией формирования луча, лазерные дальномеры и другие улучшения. Презентацию стоит ожидать 14 сентября.