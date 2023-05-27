Инсайдер показал рендер Xiaomi 14 Pro с узкими рамками

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в своем Твиттере изображение, которое он описал как «рендер M 14 Pro». На самом деле речь идет о предстоящей модели Xiaomi 14 Pro. На изображении видно, что у устройства будет экран с узкими симметричными рамками и вырезом для фронтальной камеры.

Ожидается, что Xiaomi 14 Pro будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3. По информации из тестов Geekbench 6, этот чип набрал 2563 балла в одноядерном тесте и 7256 баллов в многоядерном тесте. Таким образом, производительность Snapdragon 8 Gen 3 превосходит Snapdragon 8 Gen 2 на 30%.

Слухи говорят о наличии в Xiaomi 14 Pro аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Кроме того, появились утечки, указывающие на возможность использования двух вариантов проводной быстрой зарядки: 90 Вт и 120 Вт.

Официальный анонс новых смартфонов Xiaomi ожидается в течение года.