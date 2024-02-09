Инсайдер показал iPhone SE 4 в дизайне iPhone 16 с вырезом Dynamic Island

Новый iPhone SE четвертого поколения может получить дизайн, как у iPhone 16. Соответствующий рендер опубликовал известный инсайдер Маджин Бу (Majin Bu).

Согласно последним данным, новое «бюджетное» устройство Apple получит вырез Dynamic Island, вместо предполагаемой ранее классической «челки», характерной для iPhone 14.

Рендер iPhone 16 (Маджин Бу)

Учитывая, что iPhone SE 4, скорее всего, выйдет не раньше 2025 года, такой подход кажется обоснованным. Однако, чтобы не терять продажи будущего флагмана iPhone 16, Apple, вероятно, придется существенно “зарезать” характеристики SE-версии.

Ранее Маджин Бу показал чертежи iPhone 16 и концепты, выполненные на их основе. Основным отличием нового устройства от предыдущих поколений является переработанный блок камер и увеличенный дисплей.