iPhone SE 4 с «челкой», одной камерой и Action Button показали на видео

В сети появилось неофициальное концептуальное видео долгожданного iPhone SE 4, которое дает представление о его потенциальном внешнем виде и некоторых характеристиках.

На видео автор представил устройство, которое полностью соответствует всем последним слухам, активно распространяющимися вокруг бюджетника Apple.

По слухам, смартфон получит дизайн с «челкой», похожий на iPhone 14, 6,1-дюймовый OLED-экран, аккумулятор на 3240 мАч, одну основную камеру на 48 Мп и фишки серии iPhone 15 – кнопку Action Button и порт USB-C. При этом больше не будет кнопки Touch ID и толстых рамок.