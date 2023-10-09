Инсайдер показал iPhone 16 Pro с новым блоком камер

Инсайдер Маджин Бу (Majin Bu) опубликовал в соцсети X демонстративное фото iPhone 16 Pro с новым блоком камер. По слухам, тестирование прототипа нового устройства Apple начнется уже конце этого года.

Еще в сентябре Маджин Бу рассказал, что следующая Pro-версия iPhone 16 получит сразу шесть камер: основную, широкоугольную, телефото-объектив и дополнительные для создания объемных фото и видео для Apple Vision Pro. Информацию о шести камерах подтверждал известный аналитик Мин-Чи Куо, однако он уточнил, что iPhone 16 Pro получит телевик с поддержкой 5-кратного оптического зума без потери качества, по аналогии с iPhone 15 Pro Max.

Несколько дней назад Маджин Бу опубликовал рендер iPhone 16 Pro. При этом на самом деле данный концепт появился еще весной 2023 года.

Некоторые китайские СМИ сообщают, что прототип iPhone 16 планируется протестировать в декабре 2023 года, а массовое производство начнется ближе к лету 2024 года. По данным портала CNMO, iPhone 16 получит новый безрамочный дизайн, в производстве будут использовать новые материалы, которые сделают смартфон тоньше и прочнее, а базовая модель получит процессор A17.