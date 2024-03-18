Известный инсайдер называл дату выхода iPhone SE 4

Известный инсайдер Tech_Reve раскрыл дату выхода бюджетного iPhone SE 4, опубликовав «дорожную карту» с предполагаемым графиком анонсов продуктов Apple.

Согласно утечке, после гарнитуры смешанной реальности Vision Pro в 2024 году ожидается анонс нового iPad с OLED-экраном. Напомним, инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман недавно заявлял, что Apple выпустит новые модели iPad Pro и iPad Air «примерно в конце марта или в апреле» 2024 года.

По данным инсайдера, на 2025 год Apple запланировала релиз iPhone SE 4. Слухи гласят, что смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, одиночную камеру на 48 Мп и чипсет A16 Bionic. Ряд интересных устройств также появятся в 2026-2027 годах.