Стали известны даты выхода складных iPhone и iPad

Авторитетный инсайдер Tech_Reve поделился информацией о планах Apple на ближайшие годы. Он опубликовал в соцсетях вероятную «дорожную карту» продуктов компании.

По его данным, следует ожидать выпуск нового iPad с OLED-экраном в 2024 году, а iPhone SE 4 планируется представить в 2025 году.

В 2026 году Apple может порадовать своих пользователей первым складным смартфоном с основным 8-дюймовым и дополнительным 6-дюймовым экранами. Также в 2026 году ожидаются новинки в линейке iPad Air и Mini с OLED-экранами размером 8,4 и 10,9 дюймов соответственно, а также обновленные модели MacBook с диагональю экрана 14 и 16 дюймов.

Согласно «дорожной карте», на 2027 год Apple запланировала выпуск AR-очков с экранами micro-OLED или micro-LED диагональю 1,4 дюйма и складного iPad, которому приписывают гибкую панель размером в 20 дюймов.