Марк Гурман назвал дату выхода первого Apple iPad с OLED-экраном

Apple выпустит новые модели iPad Pro и iPad Air «примерно в конце марта или в апреле» 2024 года, сообщил известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в свежем выпуске информационного бюллетеня Power On.

По его словам, компания уже разрабатывает специальную версию iPadOS 17.4, что указывает на скорый выпуск устройств. Гурман утверждает, что вместе с обновлением линеек iPad Pro и iPad Air, компания также представит новые аксессуары, включая клавиатуру Magic Keyboard и стилус Apple Pencil третьего поколения.

При этом iPad Pro первым в линейке получит OLED-дисплей, а также перейдет на новейший чип M3. Что касается iPad Air, ключевым новшеством станет добавление модели с диагональю экрана 12,9 дюйма.