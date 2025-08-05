Новости

Infinix выпустила в России планшет XPAD 20

Цены на новинку стартуют от 12 499 рублей.

Компания Infinix объявила о запуске в России нового планшета XPAD 20. Устройство ориентировано на молодую аудиторию и сочетает в себе производительность и простоту использования.

Infinix XPAD 20 оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1200×1920 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 440 нит.

«Сердцем» новинки стал процессор MediaTek Helio G88. Его дополняют до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти. Несмотря на «железо» четырехлетней давности, планшет получил фирменные ИИ-функции, в том числе голосового помощника Folax.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Планшет также поддерживает функцию совместной работы на нескольких устройствах, что позволяет синхронизировать данные со смартфонами или ноутбуками, мгновенно переносить файлы и одновременно работать на нескольких экранах.

XPAD 20 имеет слот для SIM-карты, поддерживает 4G LTE, а также одну основную камеру на 8 Мп и фронталку на 5 Мп.

Планшет доступен в российских магазинах электроники в сером, зеленом и фиолетовом цветах. В комплекте с планшетом сразу идет защитный чехол. Цена новинки следующая:

  • Infinix XPAD 20 (4/128 ГБ) — 12 499 рублей;
  • Infinix XPAD 20 (6/128 ГБ) — 13 999 рублей;
  • Infinix XPAD 20 (8/256 ГБ) — 15 999 рублей.
👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Обзор Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+
Новые детали Samsung Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra и Tab S10 Lite утекли в сеть
Игровой Infinix GT 30 за 20 тыс. рублей готовится к запуску
Обзор Infinix Note 50: без понтов, но с толком
Продажи планшета HONOR Pad 10 стартовали в России
Анонс HONOR Pad X7 — доступный и компактный планшет с процессором 2021 года
HONOR представила игровой планшет Pad GT2 Pro с экраном 165 Гц и Snapdragon 8 Gen 3
Обзор Honor Pad X9a:
Лучший планшет до 25 тысяч? Тестирую Honor Pad X9a
Анонс Infinix Hot 60 5G+ — бюджетник с ИИ-кнопкой и 90 FPS в играх
Infinix тизерит Hot 60 Pro+ — самый тонкий смартфон с изогнутым дисплеем
В России начались продажи Redmi Pad 2
Планшеты Viwoods AiPaper и AiPaper Mini вышли в России с E-Ink экранами и ChatGPT
Infinix Hot 60 5G+ с ИИ-кнопкой выйдет 11 июля
Обзор Infinix NOTE 50 Pro: смартфон, который играет не по правилам
Обзор Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+: смартфон с амбициями и пульсом на корпусе
В России открыли предзаказ на новый планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2”
Продажи Infinix NOTE 50, NOTE 50 Pro и NOTE 50 Pro+ стартовали в России
HONOR запустила продажи планшета Pad X9a с LTE в России
Xiaomi официально представила самый дешевый планшет Redmi Pad 2
Ультратонкий Infinix Hot 60 Pro+ сравнили по толщине с Samsung Galaxy S25 Edge
Предзаказ на Infinix Note 50, Note 50 Pro и Note 50 Pro+ открыли в России

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK