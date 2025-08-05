Infinix выпустила в России планшет XPAD 20

Компания Infinix объявила о запуске в России нового планшета XPAD 20. Устройство ориентировано на молодую аудиторию и сочетает в себе производительность и простоту использования.

Infinix XPAD 20 оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1200×1920 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 440 нит.

«Сердцем» новинки стал процессор MediaTek Helio G88. Его дополняют до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти. Несмотря на «железо» четырехлетней давности, планшет получил фирменные ИИ-функции, в том числе голосового помощника Folax.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Планшет также поддерживает функцию совместной работы на нескольких устройствах, что позволяет синхронизировать данные со смартфонами или ноутбуками, мгновенно переносить файлы и одновременно работать на нескольких экранах.

XPAD 20 имеет слот для SIM-карты, поддерживает 4G LTE, а также одну основную камеру на 8 Мп и фронталку на 5 Мп.

Планшет доступен в российских магазинах электроники в сером, зеленом и фиолетовом цветах. В комплекте с планшетом сразу идет защитный чехол. Цена новинки следующая:

Infinix XPAD 20 (4/128 ГБ) — 12 499 рублей;

Infinix XPAD 20 (6/128 ГБ) — 13 999 рублей;

Infinix XPAD 20 (8/256 ГБ) — 15 999 рублей.